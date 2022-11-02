Avrupa’da kış zor geçecek

Avrupa'da birçok ülke gaz fiyatını sınırlama kararı alsa da krizi engelleyemiyor. Financial Times'a konuşan elektrik ve gaz şirketi National Grid'in CEO'su John Pettigrew, İngilizlerin yaklaşan kışı finansal olarak çok zor geçireceğini söyledi. İngiliz hükümeti, nisana kadar birim enerji maliyetini sınırlamıştı. Buna rağmen, ortalama bir hane yılda 2 bin 885 dolar ödeyecek. Almanya da yeni yıldan itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat getiriyor. Almanya Sanayi ve Ticaret Odası, Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 82'sinin "enerji ve ham madde fiyatlarını" işleri için bir risk olarak gördüğünü duyurdu. Hollanda'da fırın sahipleri enerji krizinden etkilendi. Zor zamanlar yaşayan fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fransa ise başkent Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarını kapattı.