Avrupa’nın en büyüğünden Türk Lirası için yüksek getiri önerisi

Avrupalı varlık yöneticisi Amundi, Türk Lirası'na ilişkin beklentilerini açıkladı.
TL'DEN İYİ PERFORMANS BEKLENİYOR
TL'yi beğendiğini vurgulayan Amundi, 2026 yılında enflasyon görünümünün daha belirsiz hale gelmesiyle birlikte Türk lirası carry trade işlemlerinin, Türkiye'nin yerel para birimi cinsi tahvillerinden daha iyi performans göstermesini beklediğini belirtti.
Amundi, en iyi risk-getiri dengesinin Türk lirasında olduğuna inandıklarını söyleyerek, yüksek carry trade imkanı gördüklerini açıkladı.
Amundi gelişmekte olan piyasalar sabit getirili menkul kıymetler başkanı Sergey Strigo "TL'nin yavaş değer kaybı eğilimi devam edecek, ancak yüksek carry seviyeleri bunu telafi edecek" ifadelerini kullandı.