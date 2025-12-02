Avrupa’nın en büyüğünden Türk Lirası için yüksek getiri önerisi

Amundi, en iyi risk-getiri dengesinin Türk lirasında olduğuna inandıklarını söyleyerek, yüksek carry trade imkanı gördüklerini açıkladı.

Amundi gelişmekte olan piyasalar sabit getirili menkul kıymetler başkanı Sergey Strigo "TL'nin yavaş değer kaybı eğilimi devam edecek, ancak yüksek carry seviyeleri bunu telafi edecek" ifadelerini kullandı.