Avrupa’nın en büyüğünden Türk Lirası için yüksek getiri önerisi

Giriş Tarihi: 2.12.2025 11:47 Son Güncelleme: 2.12.2025 11:52

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticilerinden birisi olan Amundi'den Türk Lirası (TL) için pozitif öneri geldi. TL'yi beğendiğini vurgulayan Amundi, TL ve kısa vadeli yerel tahvillerinde yüksek carry trade imkanı olduğunu söyledi.

Avrupalı varlık yöneticisi Amundi, Türk Lirası'na ilişkin beklentilerini açıkladı.

TL'DEN İYİ PERFORMANS BEKLENİYOR

TL'yi beğendiğini vurgulayan Amundi, 2026 yılında enflasyon görünümünün daha belirsiz hale gelmesiyle birlikte Türk lirası carry trade işlemlerinin, Türkiye'nin yerel para birimi cinsi tahvillerinden daha iyi performans göstermesini beklediğini belirtti.

Amundi, en iyi risk-getiri dengesinin Türk lirasında olduğuna inandıklarını söyleyerek, yüksek carry trade imkanı gördüklerini açıkladı.

Amundi gelişmekte olan piyasalar sabit getirili menkul kıymetler başkanı Sergey Strigo "TL'nin yavaş değer kaybı eğilimi devam edecek, ancak yüksek carry seviyeleri bunu telafi edecek" ifadelerini kullandı.

