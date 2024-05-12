Avrupa’nın en kapsamlı “Karbon” etkinliği İzmir’de düzenlendi

Karbon piyasaları alanında Avrupa'nın önde gelen ve en kapsamlı etkinliği olan Carbon Forward Konferansı, Türkiye'de ilk kez 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Kalyon Enerji'nin de sponsor olduğu Konferans'ta, Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini sağlayabilmek için zorunlu ve gönüllü karbon ticaret mekanizmaları, devletlerin bu konuda uyguladığı iklim politikaları ile gelecekteki stratejileri ve bu stratejilerin şirketleri nasıl etkileyeceği masaya yatırıldı.

Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, ülkelerin ve şirketlerin net sıfır hedefine ulaşması için karbon yönetim ve ticaret mekanizmalarının ele alındığı bu konferansta, uluslararası paydaşlarla ve politika yapıcılarla bir araya gelerek, sektöre ivme kazandıracak risk ve fırsatların tartışılmasına bir zemin oluşturduklarını belirtti.

Enerjide kendi kendine yeten ve daha sağlıklı bir dünya hedefine ulaşmak için yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, 9 - 10 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen uluslararası Carbon Forward Konferansı'nın ana sponsorlarından biri oldu. Asya, Kuzey Amerika ve Londra'dan, kamu, finans, enerji, ulaştırma, denizcilik ve havacılık sektörlerindeki karbon emisyonu uzmanlarının katıldığı Konferans'ın gündem konusu, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Paris İklim Anlaşması Madde 6 olarak belirlendi.

Hükümetlerin ve şirketlerin iklim politikaları çerçevesinde aldığı kararlar ve emisyon ticaret mekanizmalarının tüm yönleriyle görüşüldüğü etkinlikte; iklim krizi ile mücadelede risk ve fırsatlar, sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), Türkiye'nin emisyon stratejileri, karbon piyasalarını düzenleyen hükümler ve gönüllü karbon piyasası (VCM) trendleri gibi konular da ele alındı. Londra, Singapur ve Toronto'da alanında önemli uzmanların katılımıyla düzenlenen konferans bu sene ilk defa Türkiye'de gerçekleşti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İLE SERA GAZI AZALTIM MEKANİZMALARI

Konferans hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy şunları söyledi:

"Küresel ölçekte karbon emisyonlarının azaltılması için yürürlüğe sokulan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), endüstrilerin karbon salınımına üst sınır getirerek çevresel etkilerin azaltılmasını amaçlıyor. AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının temel taşı olan ve sera gazı emisyonlarını maliyet etkin bir şekilde azaltmak için anahtar görevi gören ETS, ülkeler arasında emisyon ticareti yapılmasını mümkün kılıyor.

Portföyümüzdeki, Karapınar Güneş Enerji Santrali; Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki tesislerinden biri. Ankara'daki Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında üretilen ve yüzde 80 yerlilik oranına sahip fotovoltaik paneller ile elektrik üretim verimini artırmak amacıyla doğu/batı eksenli güneş takip teknoloji sistemi kullanılarak kurulan bu tesis, tek ve biricik özellik gösteriyor. Ayrıca kurduğu çevre ve sosyal yönetişim sistemiyle ve yine bir dizi denetim sonucunda Cercarbono tarafından sertifikalandırılarak 2.955.365 karbon kredisi almaya hak kazanmıştır. Gönüllü piyasalar açısından büyük bir fırsat ve sektöre de büyük bir katkısı vardır."

İzmir'de ev sahipliği yaptıkları konferans ile hem uluslararası iş birliklerine zemin hazırladıklarına hem küresel net sıfır hedefine ulaşmak için önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Arısoy, "Gelecek nesillere sürdürülebilir bir gezegen bırakmak için tüm dünya olarak el ele çalışmamız gerektiği bilinciyle, uluslararası paydaşlarımız ile bir araya gelmeye ve iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.