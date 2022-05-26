Axa Sigorta’dan yeni iş birliği

AXA Sigorta, kasko ürünleri kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini ekledi. Stellantis Türkiye markaları Peugeot, Citroën, Opel ve DS ile yeni iş birliğini sağlam güvenceyle başlatan Axa Sigorta, yetkili servislerde marka standartlarında hasar onarımı yapma garantisi sunuyor. Axa Marka Kasko iş birliği ile Axa Sigorta, araç satın alma aşamasından başlayarak yolculuklarında müşterilerine eşlik etmeyi amaçlıyor. Araç hasar onarımını marka kalite standartları teminatıyla sunarak müşterilerinin araçlarının keyfini konforla sürmelerini sağlıyor. Araç ikame süresinde de 30 gün seçeneği sunan Axa Sigorta, yeni iş birliği ile mini onarımlar dahil her boyut hasar için yetkili servisten hizmet alma garantisi veriyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Axa Sigorta olarak Türkiye'de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizle sigorta sektörüne öncülük ediyoruz. 130 yıldır önceliğimiz yalnızca olumsuz bir durumda hasarları karşılamak değil; müşterilerimiz için değerli olanı korumak ve hayatları için değer yaratan bir çözüm ortağı olmak oldu. Ürün ve hizmetlerimizi dönemin gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyoruz. Axa Marka Kasko'yu geliştirirken de müşterilerimize ve iş ortaklarımıza katkı sağlamasını amaçladık. Bunların yanı sıra marka standartlarında konforu tüm yolculuklarda yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın: "Otomobillerine tutkuyla bağlı araç sahiplerimize kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatmak için sunduğumuz Marka Kasko hizmetini Axa Sigorta ile de sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Marka Kasko ile hasar onarımı gerektiren durumlarda uzman kadrolarımız gözetiminde ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanacak ve araç sahipleri yollarına yetkili servis güvencesiyle ilk günkü gibi devam edecek" dedi.