Ayak izini azalt ki müşteri seni seçsin

TÜM dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri her geçen gün daha net bir şekilde görülürken sürdürülebilirlik kavramı devletlerin, kurumların ve bireylerin gündeminde kendine daha fazla yer bulmaya başladı. İş ve yatırım kararlarında ekonomik ve finansal kriterlerin yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı önemli bir rol oynamaya başladı. Yönetim kurullarında sürdürülebilirlik konusu kendine daha fazla yer buluyor. Öte yandan günümüzde dünya genelinde dev şirketler, karbon ayak izlerini azaltmak ve hatta sıfırlamak için kolları sıvamış durumda.Dünyada artan nüfus ve teknolojik gelişmeler, enerji kaynaklarının yoğun kullanılması, sera gazı etkisini ve küresel ısınmayı artırdı. Özellikle fosil yakıt kaynaklarının azaltılmasını amaçlayan çalışmalarda tüketim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 'karbon ayak izi' kavramı geliştirildi. Son yıllarda bütün sektörlerde işletmeler karbon ayak izini azaltarak çevreye verdikleri değeri vurgulamaya başladı. Turizm sektöründe de çevresel önlemler açısından farkındalık yaşanmaya başladı. Konaklama tesisleri, tur operatörleriyle yıllık konaklama anlaşması yapabilmek veya uluslararası kongrelere ev sahipliği için çevre üzerindeki etkilerini ve karbon ayak izi değerlerini paylaşmaya başladı. Artık turistler gittikleri tesislerde, çevreye, yeşile, sürdürülebilirliğe ve karbon ayak izine dikkat edilip edilmediğine bakıyor. İnsanlar bu kritere göre tesis seçiyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere büyük önem taşıyan yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak amacıyla "İklim ve Çevre Portalı"nı kurdu. İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler, gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldi. Bu kapsamda sektörleri kapsamlı bir değişime zorlayacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projeler hayata geçiriliyor, çeşitli raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlanırken, etkinlikler, webinarlar, toplantılar ve eğitimler düzenleniyor. TOBB da özel sektörün yeşil dönüşüm sürecine uyumu için iklim internet sitesini kurarak "https://iklim.tobb. org.tr/" adresinden erişime açtı.YEŞIL dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve eğitimlerin bütünlük oluşturarak tek bir sitede toplanması amaçlandı. Böylece, iş dünyasının bu çalışmalara ulaşımı kolaylaşacak ve görünürlükleri artacak. Yeşil dönüşüm destek paketleri, finansman kaynakları, hibe ve teşviklerine ilişkin bilgiler de bir arada yer alacak.