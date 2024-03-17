Ayıplı malda aynı ürünün parası alınabilir

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin satın aldıkları ayıplı ürünlerin iade sürecinde sorun yaşadığına işaret ederek, özellikle elektronik ürünler konusunda şikayetlerin arttığını belirtti. Vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları zararların telafi edilmesi ve ekonomik çıkarlarının korunmasının yasalarla güvence altına alındığını bildiren Kılıç, "Garanti kapsamındaki bir bilgisayarın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu haklardan biri olan 'satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme' yani bilgisayarı iade edip parasını talep etmesi tüketicinin seçimlik hakkıdır. Bu seçimlik hak da tüketiciye aittir" dedi. Kılıç, tüketicilerin özellikle aldıkları teknolojik ürünlerin arızalı çıkması ya da garanti kapsamındayken bozulması halinde iade işlemi yaparken fiyat değişimiyle karşılaşabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle tüketicinin iade edilen tutarla aynı ürünü satın alamadığını aktaran Kılıç, garanti kapsamındaki ürünün iadesinde tüketicinin aynı ürünü veya muadilini alabilecek tutarı talep etme hakkı bulunduğunu söyledi.