Aylıklar 1 Mart’tan itibaren hesaplanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşad Arat, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak EYT düzenlemesinin uygulanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Aylık bağlama oranında bir değişiklik olmayacağını belirten Arat, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira" dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilerin emeklilik işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanacağı konusuna açıklık getiren Arat, "Uzun süreden beri bunun teknik altyapısını çalışıyoruz. Talepleri alıp en hızlı şekilde sisteme sokacağız" diye konuştu. Arat, normalde yapılan emeklilik işlemlerinin üzerinde bir taleple karşı karşıya kalacaklarını belirterek, "Biz pilot uygulamasını borçlanmaya ilişkin süreçte yaşadık. İsteyen internetten isteyen SGK il müdürlüklerimize başvurdu. Üç günde 1 milyon 100 bin kişinin taleplerini sisteme alıp borçlanma işlemlerini yaptık" dedi.Aylık bağlanma sürecinde bir hak kaybının söz konusu olmayacağını vurgulayan Arat, "Sonuçta bir hak kaybı oluşmamasına ilişkin bir mekanizmamız zaten doğal olarak var. Başvurular alındığı aydan sonraki aydan itibaren olduğu gibi bir hak kaybı olmadan geçmiş aylıların da toplu alma imkânı var. Daha ilerideki bir tarihte bağlanmış olsa bile aylığı 1 Mart'tan itibaren almaya başlayacak. Bir kayıp olması söz konusu değil" yorumunu yaptı.YAKLAŞIK 14 milyon vatandaşın devlete olan borçlarını yapılandırma fırsatı sunan yapılandırma yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle, vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.