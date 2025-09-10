Az gören çocukların eğitimine ışık tutuyor

TÜRK Telekom, 2014'ten bu yana Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında, az gören çocukların eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu proje için özel olarak geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da az gören öğrencilerin sınıf içindeki dersleri akranlarıyla eş zamanlı olarak takip edebilmelerine imkân sunacak. Bugüne kadar 25 ilde 100 okulda kurulumları tamamlanan TahtApp'ın, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de 22 ilde ve 100 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilecekleri bir sınıf ortamı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.