Azerbaycan’la yeşil kart dönemi başladı

Türkiye ve Azerbaycan arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Azerbaycan'ın Yeşil Kart Sistemi'ne dahil olmasıyla iki ülke sınırındaki dijital kontroller sağlanacak, kartta sahteciliğin önüne geçilecek. Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu
ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu arasında Bakü'de imzalanan protokole iki ülke arasında çevrimiçi Yeşil Kart entegrasyonu sağlanacak. Yurtdışına çıkan sürücüler trafik poliçesine ihtiyaç duyuyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği
'ne bağlı 1.115 nakliyeci, karayolu ihracatında Yeşil Kart sigortası kullanıyor. Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov, "Bürolar Konseyi içinde bir ilk olan işbirliği ile iki ülke arasında karayolu taşımacılığı güvenli bir yapıya kavuşacak. Kardeş ülkemiz Türkiye ile yapılan bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Karşılıklı işbirliğini geliştirmek üzere bir araya geldik" dedi. Azerbaycan Merkez Bankası
Baş Direktörü Ziya Aliyev
de tek millet iki devlet olarak kardeş ülke Türkiye ile işbirliğinin sigortacılık sektöründe de hızla hayata geçmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye Sigorta Birliği
Başkanı Atilla Benli ise "Kardeş ülkelerimizle işbirliği yapmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.