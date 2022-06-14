Babalara 32 milyar TL harcayacağız

Pazar günü kutlanacak Babalar Günü çarşı, pazar ve AVM'lere hareketlilik getirdi. Hazır giyim, teknoloji ve ayakkabı gibi sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda perakende sektöründe canlanma yaşanıyor. Cirolarda en az yüzde 25-30 arası bir artış bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl Babalar Günü döneminde alışveriş cirosunun 25 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl Babalar Günü online alışverişlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış olmasını ve toplamda 32 milyar TL üzerinde bir ciro bekliyoruz. En çok satın alınan ürünlere baktığımızda gömlek, kravat, cüzdan, saat gibi klasik babalar günü hediyeleri ilk sıralarda yer alıyor" dedi. Ortalama sepet tutarının 350 TL'den başladığını belirten Ekmekçi, "Anneler gününde de geçtiğimiz yıla oranla ortalama yüzde 30 oranında artış oldu. Geçtiğimiz yıl önceki yıllarda olduğu gibi hediye olarak en çok kıyafet ve ayakkabı tercih edildi" diye konuştu.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel pandemiye rağmen özel günlerde tüketici davranışlarında bir değişiklik olmadığını belirti. Bu hafta perakendenin hareketli geçeceğini belirten Öncel, cirolarda en az yüzde 25-30'luk artış olacağını vurguladı. Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ise "Babalar Günü haftasına girmemiz ile birlikte satışlar artmaya başladı. Genel olarak satışlardan memnunuz" dedi.KIĞILI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Babalar Günü'nde geçen yıla oranla yüzde 100 artış beklediklerini belirterek, "Enflasyondaki artış maalesef ürün etiketlerine yansıyor. Bir ay önce aldığınız ürünü bir ay sonra zamlı fiyatla satın alıyorsunuz, bu da tüketici üzerinde biraz olsun etki yapıyor ama cirolarda çok fazla etki göstermiyor. Geçtiğimiz aylar gayet iyi bir performans yakaladık. Babalar Günü'nde gömlek, tişört ve takım elbise daha çok talep gören ürünlerimizin başında geliyor" dedi. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Babalar Günü'nde cirolarının yüzde 10-15 artmasını beklediklerini belirterek, "Yaşanan fiyat güncellemeleri genel olarak tüketici davranışlarını etkiledi. Ama biz Saat&Saat olarak bu durumdan en az etkilenmek için bu güncellemeleri minimum seviyede tuttuk" ifadelerini kullandı.