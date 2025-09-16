Bakan Bayraktar: Büyük oranda ayağa kalkmış bir Adıyaman gördüm

Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Bayraktar, vatandaşların taleplerini dinlemek adına sahada çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman'ın kendileri için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Birincisi Adıyaman bir enerji şehri. Adıyaman Türkiye'nin en büyük petrol üreten sahalarından Karakuş Sahası'na yıllarca ev sahipliği yapmış. Günlük 8-9 bin varil üretime sahibiz. Önemli bir bölge müdürlüğümüzün olduğu Türkiye Petrolleri ve yaklaşık 2 bin 300'e yakın çalışanımızın olduğu önemli bir yer. Ama bir açıdan da önemli, o da malumunuz 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizden bir tanesi. Adıyaman'a geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde birçok kez geldim. Her geldiğimde çok daha ilerlemiş ama bu geldiğimde özellikle çok ciddi bir şekilde, büyük oranda ayağa kalkmış bir Adıyaman gördüm. Bundan dolayı çok memnunum. İnşallah geri kalan işlerde tamamlanacak ve buradaki hayat, içtimai hayat, sosyal hayat biraz daha normalleşecek."

Bakan Bayraktar, Adıyaman'da ekiplerin sahada çalıştığını ve şartları daha da iyileştirmek adına mesai harcadıklarını ifade etti.

Adıyaman'ın misafirperver bir şehir olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Elbette ki yeri gelmişken yani hizmetler, beklentiler ağırlıklı elektrik ve doğal gaz hizmetleriyle ilgili işte doğal gazın gitmediği yerlere doğal gazın intikali, giden yerlerde hizmet kalitesinin artması. Elektrik ile ilgili özellikle kırsalda ve diğer yerlerde yaşanan sorunlarla alakalı tarımsal sulamadaki sıkıntılarla alakalı meselelerimizi yakinen değerlendiriyoruz. İlgili arkadaşlarımız, teknik ekipler burada. Dolayısıyla bunlarla ilgili de inşallah bir hareket, buraya bir iyileştirmeyi de bu ziyaret vesilesiyle yapmış oluruz diyorum."

Programa, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.