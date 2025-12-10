Bakan Bayraktar: Orta Asya’dan Türkiye’ye gaz akışı için somut adım

"30 YILLIK GAZ HAYALİ İÇİN SOMUT ADIM AŞAMASINDAYIZ"

Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının batısına taşımanın önceliklerden biri olması gerektiğine de değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici etkisi olacak."

TÜRKİYE PETROL İÇİN EN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Bayraktar, doğal gazın yanı sıra Orta Asya petrol kaynakları için de en önemli güzergahların başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çekerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı vasıtasıyla uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabiliyor, BTC projesi ile günlük yaklaşık 600-700 bin varil petrolü Ceyhan üzerinden dünya pazarına ulaştırıyoruz. Dünyada dengeli bir petrol arzının sağlanması için son derece kritik önem taşıyan bir proje." dedi.

Son yıllarda özellikle enerji sektöründe yaşanan krizlere de değinen Bayraktar, "Böyle zamanlarda daha da ileriye gidebilmek, güçlü kalabilmek için cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER, YEK, NTE'DE ORTAK İŞBİRLİĞİ

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğal gaz, elektrifikasyon, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. TDT üye ülkelerinin kamu veya özel şirketleri bu anlamda birçok başarılı iş ve proje ortaya koyabilecek durumdadır. Halihazırda gerek bizim şirketlerimizin Türk Cumhuriyetleri'nde gerek sizlerin şirketlerinizin ülkemizde yaptığı işlerden, yatırımlardan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bunun potansiyelimizin çok altında olduğu ve daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu da belirtmek durumundayım."

TDT toplantılarının bir bölümünün iş dünyası ile bir araya gelinen iş forumuna dönüştürülmesi önerisinde bulunan Bayraktar, söz konusu toplantıların birlikte hareket etme ve yatırımların artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

COP31 İÇİN TÜRKİYE'YE DAVET

Bayraktar ayrıca, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP31) gelecek yıl kasım ayında Antalya'da yapılacağını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl 29. Konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı başarılı ev sahipliğinden dolayı tekrar tebrik ediyor, hepinizi gelecek yıl Antalya'ya beklediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.