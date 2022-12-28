Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı: Yaş sınırı olmadan çözüyoruz
Giriş Tarihi: 28.12.2022 21:47

Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı: Yaş sınırı olmadan çözüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgil paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz" dedi.

İHA
Bakan Bilgin’den EYT paylaşımı: Yaş sınırı olmadan çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesini ilişkin paylaşımda bulundu.

"EMEĞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Bilgin, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı: Yaş sınırı olmadan çözüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA