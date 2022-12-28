Bakan Bilgin’den EYT paylaşımı: Yaş sınırı olmadan çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesini ilişkin paylaşımda bulundu.

"EMEĞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Bilgin, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.