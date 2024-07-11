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Giriş Tarihi: 11.7.2024 15:46 Son Güncelleme: 11.7.2024 15:47

Bakan Bolat AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağları kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AA
Bakan Bolat AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Büyükelçilerle Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği ile Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu çalışmalarını ele aldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, 2023 yılında 211 milyar dolara ulaşan dengeli dış ticaret hacmi ile Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ile mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, hizmetler ticareti, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, vize sıkıntılarının çözülmesi, taşımacılık kotalarının artırılması gibi stratejik konularda yaptığımız çalışmaları ve önümüzdeki dönem yol haritamızı büyükelçilerle paylaştık. AB ile ekonomik bağlarımızı kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğimizi çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Bakan Bolat AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
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