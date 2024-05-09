Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ziyareti kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katıldığını, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik beklentileri tartışmalarına imkan veren önemli bir fırsat olmuştur. 2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız.