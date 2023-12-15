Bakan Bolat rakam vererek duyurdu! Emlak ve otomotivde dikkat çeken düşüş





TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ



Bakan Bolat, İsrail'in Filistin kuşatmasının akabinde mevcut ticaretin devlet şirketleri değil özel şirketler aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, "Bunların da birçoğu uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31'i Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar Filistin'in kendine ait gümrüğü olmadığı için israil üzerinden ve buranın gümrükleri üzerinden Filistin'e girebilmekteler. Varış yeri İsrail yazılmak zorunda kalınmaktadır. İsrail, Filistin'e direk gönderilen malları tanımamaktadır. Biz Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında desteğe devam edeceğiz" dedi.