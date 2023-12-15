Bakan Bolat rakam vererek duyurdu! Emlak ve otomotivde dikkat çeken düşüş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu. İhracat rakamları üzerine konuşan Bakan Bolat, bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını belirtti.
BAKAN BOLAT İHRACAT HEDEFİNİ AÇIKLADI
Bakan Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara çıkartacağız" dedi.
EMLAK, OTOMOTİV VE KİRADA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ SAĞLANDI
Çeşitli sektörlerde pandemi dönemi ve deprem sonrası dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek için birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anlatan Bolat, "Bu kapsamda otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yaptığımız denetimler sonucu toplamda 1,2 milyar TL idari para cezası uyguladık" dedi. Bakan Bolat yaptıkları denetimler ve düzenlemeler çerçevesinde emlak piyasası, otomotiv ve kiralarda yüzde 20-25 düşüş sağladıklarını anlattı.
1500 KADROLU MEMUR ALINACAK
Bakan Bolat, denetimlerde görev almak üzere 81 ilin tamamında görev yapmak üzere 1.500 kadrolu memurun ÖSYM kanalıyla alım sürecini başlattıklarını açıkladı.
22 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCU VE KAÇAK EŞYA YAKALANDI
Bakan Bolat, 13 Aralık itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ
Bakan Bolat, İsrail'in Filistin kuşatmasının akabinde mevcut ticaretin devlet şirketleri değil özel şirketler aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, "Bunların da birçoğu uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31'i Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Ülkemizden Filistin'e gönderilen mallar Filistin'in kendine ait gümrüğü olmadığı için israil üzerinden ve buranın gümrükleri üzerinden Filistin'e girebilmekteler. Varış yeri İsrail yazılmak zorunda kalınmaktadır. İsrail, Filistin'e direk gönderilen malları tanımamaktadır. Biz Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında desteğe devam edeceğiz" dedi.