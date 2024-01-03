Bakan Bolat: Türk müteahhitler dünya markası haline geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2023 Yılı Değerlendirmesi" toplantısına katıldı.

Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, 2023 yılında ihracatın 255,8 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Türkiye İstatistik Kurumunca bugün açıklanan enflasyon verilerine işaret eden Bolat, "TÜFE'de aylık bazda yüzde 3'ün altına geriledik. Aralık ayında artış yüzde 2,93 oldu. Yani temmuzda başlayan büyük oranlı artışlar, artık yüzde 3'ün altına gerilemiş oldu. Bu çok sevindirici bir haber." dedi.

Bolat, dış ticaret açığı ve cari açığın ağustostan bu yana gerilediğini, bu yılın ilk çeyreğinde de cari açıktaki azalmanın devam edeceğini söyledi.

Türk müteahhitlerinin dünya markası haline geldiğini, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını belirten Bolat, yurt dışında tamamlanan her projenin Türkiye'yi temsil eden bir eser niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023 yılını 27,4 milyar dolar gibi büyük bir proje değeriyle kapattığı bilgisini vererek, "2023 yılı sonu itibarıyla toplam proje sayısı 12 bin 71'e ulaştı. Tam 135 ülkede bu projeler kazanılmış, tamamlanmış ve tamamlanmaktadır. 1972'den bu yana 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projede toplam değer 501 milyar 900 milyon dolara, yani yarım trilyon dolara yükselmiştir. Bunun 452 milyar doları son 21 yılda elde edilmiştir." diye konuştu.