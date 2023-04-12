Bakan Dönmez: Bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklardan lityum üretilecek

BOR ÜRETİMİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARDAN LİTYUM ÜRETİLECEK

Türkiye'de batarya teknolojileri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Dönmez, batarya üretimi için gerekli lityum elementinin Eskişehir'deki tesislerde rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi yoluyla üretileceğini söyledi.

Dönmez, konuyla ilgili AR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Lityumun geri kazanılmasıyla alakalı olarak pilot tesisimizi açtık. Başarılı da olduk. Şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde yıllık 600-700 ton civarında üretim kapasitesine sahip lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız. Tesis faaliyete geçince lityum ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılamış olacak. Bunu önce Eskişehir'deki işletmemizde yapacağız. Madenin bulunduğu diğer yerlerde de yine benzer fabrikaları yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Elektrikli araçlarda en kritik malzemenin batarya olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Bataryanın imalatında başta lityum olmak üzere nikel gibi bazı malzemeler kullanılıyor. İnşallah onları da artık Türkiye'de yapmaya başlayacağız. Bu arada Togg'u üreten yetkililer bize de geldiler. Eskişehir'de ürettiğimiz lityum tesisinden lityum alıp alamayacaklarıyla ilgili bir görüşme yaptık. Biz de pozitif bakıyoruz. Eti Maden'in Aspilsan ile bir çalışması oldu. İnşallah lityumu Eskişehir'de en kısa sürede üretmeye başlayacağız. Diğer pil teknolojilerini de yine Eskişehir'e kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."

TOGG İLE ETİ MADEN'İN ORTAK BATARYA ÜRETİMİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un üretiminde yerli batarya kullanımının lityum üretimindeki kapasite artışıyla paralel olarak artacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Lityum üretim kapasitemiz arttıkça doğal olarak bataryada kullanılacak olan malzeme ve lityumu bizden alacaklar. Zaten Togg bu bataryayla ilgili olarak ayrı bir şirket kurdu. Batarya üretimi ve batarya teknolojileri sektörel olarak, bu otomobilin bir parçası olmakla birlikte ayrı bir alt dal olarak ilerliyor. Togg da bununla alakalı ayrı bir şirket kurdu. Şimdi Eti Maden olarak onlarla da görüşüyoruz. İnşallah kısa süre içinde işbirliği mutabakatına varırız diye düşünüyorum."

Dönmez, daha sonra direksiyon başına geçerek Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in üretildiği Eskişehir'e hareket etti.