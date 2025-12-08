Bakan Işıkhan: 1,3 milyon işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-kasım döneminde 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR aracılığıyla ocak-kasım ayları arasında önemli hizmetlere imza attık. 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3 milyona yakın bireysel görüşme ve 831 bin 517 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 272 bin 271 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Hep daha iyisini, hep daha ilerisini hedefleyerek çalışma hayatının dinamik yapısını korumaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.