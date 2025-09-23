Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engelli vatandaşlara yönelik birçok destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: İşitme engelli vatandaşlara birçok destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden yanında olmaya devam ediyoruz. 2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında birçok destek sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan, işitme engelli vatandaşlar için 2023-2024 yıllarında sağlanan destekler kapsamında; biyonik kulak (koklear implant) için 757 milyon 888 bin TL tutarında işlem ve malzeme ödemesinin finanse edildiğini kaydetti. Kemiğe monte işitme cihazı için 1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi yapıldığını, orta kulak ve beyin sapı implantı için 6 milyon 746 bin 233 TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi temin edildiğini, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ise 8 milyon 823 bin TL tutarında tedavi giderinin karşılandığını aktardı.

