Bakan Işıkhan: İstihdamda olumlu sonuçlar alıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Böylelikle 20 çeyrektir kesintisiz büyüme devam ediyor. Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını destekleyici diğer politikalarımızın etkisiyle istihdamda da olumlu sonuçlar alıyoruz. Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranı, 27 aydır tekli hanelerde gerçekleşiyor. Ülkemizde ve küresel alanda yaşanan gelişmelere cevaplar üretebilen, etkin ve koordinasyon içerisinde gayretle çalışan ekonomi yönetimimiz ile hedeflerimize ulaşacağız."