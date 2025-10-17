Bakan Kacır: Afrika ile karşılıklı ticaretin hacmi 36 milyar doların üzerine çıktı

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında "Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim" paneli düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pan-Afrika Sanayi ve Ticaret Odası (PACCI) Genel Direktörü Dr. Kebour Ghenna, Sagehill Business Solutions İdari Müdürü John Tseriwa, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı R. Erdem Erkul, German Agency for International Cooperation (GIZ) Politika Danışmanı Husnia Mohamed ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm ve İdari Modernleşme Bakanlığı Strateji ve İşbirliği Daire Direktörü Thierno Baro katıldı.

"AFRİKA'DAKİ TÜRK GİRİŞİMCİLERİN DOĞRUDAN YATIRIMLARI 10 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ DURUMDA"

Panelde bir konuşma yapan Bakan Kacır, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye ile Afrika arasındaki karşılıklı ticaretin hacminin geçtiğimiz yıl itibarıyla 36 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Türk Hava Yolları ile Afrika'dan dünyanın dört bir yanına seferler başlattık. TİKA'nın sahada yürüttüğü başarılı projeler neticesinde kıta ile ülkemiz arasında münasebeti ve muhabbeti artırdık. Aynı zamanda karşılıklı güven zemininde ekonomide ve ticarette yeni bir safhaya emin adımlarla geçtik. Bakınız 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye ile Afrika arasındaki karşılıklı ticaretin hacmi geçtiğimiz yıl itibarıyla 36 milyar doların üzerine çıktı.

Afrika'daki Türk girişimcilerin doğrudan yatırımları 2003 yılında sadece 100 milyon dolar seviyesindeyken bugün 10 milyar doları aşmış durumdadır. Ticaret ve yatırım alanlarında yakaladığımız ivme, ilişkilerimizin geçici bir yakınlaşma değil kurumsallaşan, derinleşen ve gelecek kuşaklara miras bırakılacak bir stratejik ortaklık olduğunu teyit ediyor. Bugün kıtanın dört bir yanında Türk müteşebbisler altyapıdan enerjiye, tarımdan imalat sanayiine, dijital hizmetlerden lojistiğe uzanan geniş bir yelpazede yerel ortaklarıyla omuz omuza yatırım yapıyor, istihdam üretiyor. Afrika da kazanıyor, Türkiye de kazanıyor. Müteşebbislerimizin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın ve akıl terinin eseri pek çok nitelikli proje, dost ve kardeş ülkelerin kalkınma yürüyüşünde abide eserler olarak yükseliyor. Şüphesiz bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz projeler ve elde ettiğimiz başarılar, iki coğrafyanın sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında yalnızca bir başlangıç, bir mukaddime hükmündedir. Bu doğrultuda yatırımı-üretimi ve ticareti daha da ileri taşıyarak, Türkiye-Afrika ortaklığını kalıcı refah ve adil kalkınma ekseninde yeni bir seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz güçlü üretim altyapımızı, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi Afrika ülkeleriyle sanayide ve teknolojide birlikte büyük hedeflere yürümek için güçlü bir zemin olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SON 23 YILDA ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÜSLERİ ARASINA TAŞIDIK"

Türkiye'de yenilikçi teknoloji girişimlerinin filizlenmesi ve küresel ölçekte başarı hikayelerine dönüşmesi için güçlü bir altyapı inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 23 yılda ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncuları arasındayız.

Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' damgasını taşıyan ürünlerimiz, yalnızca yüksek kalite ve dayanıklılıklarıyla değil aynı zamanda uygun maliyet, hızlı teslimat ve güvenilir tedarik avantajlarıyla tercih ediliyor. İnşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapımızla teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımlara imza attık. İHA'dan helikopterlere, kara ve deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden beşinci nesil savaş uçağına uzanan geniş bir yelpazede ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayiine sahibiz. Otomotiv üretiminde sahip olduğumuz 60 yıllık birikimle yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u ürettik. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisindeki tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A hizmete girdi. Dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasında yerimizi aldık. Biliyoruz ki bu ivme devam edecek. Çünkü ülkemizde yenilikçi teknoloji girişimlerinin filizlenmesi ve küresel ölçekte başarı hikayelerine dönüşmesi için güçlü bir altyapı inşa ettik" diye konuştu.

"MODERN ULAŞIM ALTYAPIMIZIN SAĞLADIĞI HIZ TÜRKİYE'Yİ MERKEZ HALİNE GETİRDİ"

Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve inovasyondaki tecrübesini ortak ve müreffeh bir gelecek için Afrikalılarla paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Bakan Kacır, "Dünyada bugün itibarıyla 44 ülke en az gelişmiş ülke statüsünde yer alıyor. Maalesef bunun 32'si Afrika ülkesi. Bu durumun tarihi sebeplerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve yine biliyoruz kalkınma için en temel ihtiyaçlar olan yer altı ve yer yer üstü zenginlikleri, insan potansiyeli Afrika kıtasında fazlasıyla mevcut. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşırken Afrika ülkeleriyle yol arkadaşlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin sanayi, teknoloji ve inovasyondaki tecrübesini ortak ve müreffeh bir gelecek için Afrikalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Bir tarafın üretici, diğer tarafın daima müşteri olarak kaldığı hegemonik ilişkiler yerine birlikte geliştirme, birlikte üretme yaklaşımıyla tesis edilen iş birlikleri kurmayı arzuluyoruz. İnanıyorum ki üretimden araştırma altyapılarına, nitelikli insan kaynağından inovasyon kültürüne uzanan pek çok alanda sahip olduğumuz kapasite ve kabiliyeti birlikte geliştirecek adımlarımızla coğrafyalarımızın dayanıklılığını ve rekabet gücünü daha ileriye taşıyacağız. Tabii ufkunu Afrika'nın ötesine taşımış Afrikalı yatırımcılar için de ülkemizin bir fırsatlar ülkesi olduğunu bu vesileyle özellikle vurgulamak isterim. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve imzaladığımız serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yatırımcılara yüksek alım gücüne sahip 1 milyardan fazla tüketiciye hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlıyoruz. Türkiye'den dünyanın başlıca talep merkezlerine sadece birkaç saatlik mesafedeyiz. İstanbul'dan dört saatlik bir uçuş yarıçapı içinde 32 trilyon dolarlık devasa bir ekonomi yer alıyor. Modern ulaşım altyapımızın sağladığı hız, güven ve kesintisiz akış, Türkiye'yi küresel üretim ve lojistik ağlarının başat merkezi haline getirdi" dedi.

"AFRİKALI YATIRIMCILARA, TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK ÖZENİN VE DESTEĞİN GÖSTERİLMEYE EDECEK"

Türkiye'yi sadece bir yatırım destinasyonu değil, aynı zamanda başarı yolculuklarında stratejik ortak olarak gören tüm Afrikalı yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "İnsan kaynağımız en büyük değerimiz. Dünyanın gelişmiş birçok ülkesine nazaran 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Teşvik sistemimiz yatırımcıların çok boyutlu ihtiyaçlarını adreslerken aynı zamanda öngörülebilirlik ve maliyet avantajı sunuyor. Türkiye'yi sadece bir yatırım destinasyonu değil, aynı zamanda başarı yolculuklarında stratejik ortak olarak gören tüm Afrikalı yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Afrikalı yatırımcılara, sanayi ve teknoloji şirketlerine Türkiye'de en yüksek özenin ve desteğin gösterilmeye devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Sözlerime son verirken ortak geleceğimizi şekillendiren stratejik bir yol haritası olarak gördüğüm Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun tüm paydaşları için verimli ve faydalı geçmesini arzuluyorum. Forumun yeni iş birliği fırsatlarının önünü açmasını ve ilişkilerimizi giderek artan bir ivmeyle derinleştirmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.