Bakan Kacır: Avrupa’nın 3’üncü büyük otomobil üreticisiyiz

'1 MİLYON 650 BİN GENCİMİZ BAŞVURDU'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayında yine Türkiye'nin dört bir yanında TEKNOFEST rüzgarı esmeye başlamış oldu. Her yıl yüz binlerce gencimizin katılımıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, dünyanın en büyük festivali olarak 2018'den bu yana her yıl ülkemizde gerçekleşiyor ve 100'den fazla paydaşımızla birlikte TEKNOFEST kapsamında, teknoloji yarışmalarında yüz binlerce gencimizin Türkiye'nin Milli Teknoloji Jamlesi yolculuğuna dahil olmasını sağlıyoruz. Bu yıl da TEKNOFEST'te hep birlikte yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza; 81 şehrimizin tümünden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz başvurdu. Yarışmacı takımlara TEKNOFEST'te bu yıl 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz" diye konuştu.

'SADECE TEORİDE DEĞİL'

Bakan Kacır, "TEKNOFEST yarışmaları, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni yükseltecek, teknolojik girişimcilerinin yetişmesinde, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarında ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. İşte bugün, burada startını verdiğimiz Elektromobil ve Hidromobil yarışmalarımızla, özellikle mobilite teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve bunları sadece teoride değil, pratik uygulamalarda da tecrübe eden insan kaynağı yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmalara katılanlar, şimdi teknoloji girişimlerini kurdular ve Türkiye'nin milli teknoloji yolculuğuna güç veriyorlar" dedi.