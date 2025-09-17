Bakan Kacır: Siyasi bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıkla olur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da A Haber'in sorularını yanıtladı. 13'üncü TEKNOFEST'i gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kacır, "Daha önce Ankara'da, Samsun'da, Bakü'de TEKNOFEST'lere imza atmıştık. KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı estirmiştik. Şimdi İstanbul'da 5'inci; toplam da 13'üncü TEKNOFEST'teyiz. Bugüne kadar 11 milyon misafirimizi ağırladık. Bu TEKNOFEST'te de milletimiz ilk gün ilk saatlerden itibaren akın akın bu meydana geldiler. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sahiplendiler. Milletimiz 7'den 77'ye tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı" dedi.

SİYASİ BAĞIMSIZLIK, TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIKLA OLUR

Bakan Kacır, TEKNOFEST'teki yeniliklere ilişkin "Bu yıl alanımızı daha da büyüttük. 1 milyon metrekare bir alan üzerinde TEKNOFEST gerçekleşiyor. 80 bin metrekaresi kapalı alan. TEKNOFEST'in özünde teknoloji yarışmaları var. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Siyasi bağımsızlığın ön koşulu ekonomik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın ön koşu teknolojik bağımsızlık. Teknolojik bağımsızlık için de kendi sermayemizin, insan kaynağımızın önünü açmalı ve gençlerimizi Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun sahibi haline getirmeliyiz" diye konuştu.

"TEKNOLOJİNİN TÜM ALANLARINDA BAĞIMSIZ OLMAK ZORUNLULUK"

TEKNOFEST'te savunma sanayi alanındaki projelerin sergilendiğini kaydeden Bakan Kacır, "Bu alanda savunma sanayimizin iftihar kaynağı projeler milletimizle buluşuyor ama onun yanında sağlık, tarım, eğitim, çevre ve enerji teknolojilerinde geliştirilen yerli milli sistemlerimiz milletimize sunuluyor. Sadece savunma sanayide değil; teknolojinin tüm alanlarında bağımsız olmak bizim için mutlak bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ENERJİ VURGUSU

Teknoloji vurgusu yapan Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün dünyada en güçlü esen rüzgar; teknoloji rüzgarı. Hangi alandan söz edersek edelim işin temelinde teknoloji var. Teknolojiye hakim olan rekabet de bunun önüne geçiyor. Dolayısıyla bizlerin attığı adımlar çok önemli. Bu yıl nükleer enerji teknolojilerinde önemli bir adım attık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji Vakıfı Başkanı Selçuk Bayraktar ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ile birlikte nükleer araştırma merkezimizde bir iddiayı ortaya koyduk. Türkiye kendi nükleer reaktörünü geliştiren ülkelerden biri olacak. Bunu yapabilecek insan kaynağımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet iradesini ortaya koyana ve Türkiye Akkuyu'da ilk nükleer santralini yapana dek Türkiye 70 yıldır bu meseleyi konuştu. Şimdi ikincisini üçüncüsünü yapmaya hazırlanıyoruz."