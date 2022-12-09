Bakan Karaismailoğlu 2053’e kadar 198 milyar $ yatırım





HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'dan günde 670 bin vatandaşın faydalandığını işaret ederek, "İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli" şeklinde konuştu.



YATIRIMCI BİR AN ÖNCE YENİ PROJELERE GEÇMEK İSTİYOR

IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murad Bayar, yap-işlet-devret modeline dikkat çekti. Bayar, "Bu modelde biz yap tarafına fazla odaklanıyoruz. Bu sistemin bir süreci var. Otoyol işletmeciliği bunun sadece işletilmesi değil bakımı onarımı. Büyük yatırımın güncel tutulması. Siz o tesisi canlı, yaşar şekilde devlete geri veriyorsunuz. Buna bir bütün olarak bakmak gerek" dedi. Yatırımcılara çok ciddi teşviklerin verildiğini anlatan Bayar, "Bu teşvikler yeni yatırımların da yolunu açıyor. Yatırımcı bir an önce bitirip yeni projeye geçmek istiyor. Bu ekonomiye bir katkı. Yurtdışında da şartnameler, bizim buradaki deneyimimizle çok kolay cevaplanır bir hale geldi" şeklinde konuştu