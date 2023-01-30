"TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM MALİYETİ 27 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Biz ulaşımda engel tanımıyoruz demiştik. Metro hattımız aynı şekilde. Bütün yüzde 100 erişimi olan bütün hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin rahatlıkla ulaşabileceği, kalıcı yollardan kabartma taşlardan, asansörlerinden, yürüyen merdivenlerinden, ses sistemlerinden, anons sistemlerine kadar bütün vatandaşlarımızın hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi kendilerine ulaşım ihtiyaçlarını giderebilecek örnek projelerden bir tanesi.

Demiryolu yatırımlarında Türkiye'nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4 bin 200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayacağız.