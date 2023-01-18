Bakan Karaismailoğlu: Paralar ortada yok işler de; inşallah belediyeciliği öğrenirler

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunu bir an önce bitirilmesi lazım. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok öyle bir dert de yok. Bu Başakşehir-Kayaşehir arasındaki metro hattı yapmayacaklarını bize söyleyince biz de burayı devraldık. Biz burayı devraldığımızda buranın yapım oranı yüzde 5'ti. Yine bu Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var onun da ilerleme hızı yüzde 1'di. Onun da güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı'ya 9 kilometrelik bir metro hattı var onun da ilerleme hızı yüzde 5'ti. Biz Başakşehir metrosunu yüzde 5'ten devraldık bugün bitiriyoruz. Üzerinden 4 yıl geçti. Ya siz belediyesiniz. Belediyelere ve bakanlığı da devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var, yollar var. Ama paralar da ortada yok. Dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. İlk defa dünyada yapmaya sorumlu oldukları metro hattı üzerine hafriyat döken bir belediye olarak tarihe geçtiler. İnşallah akıllarını başlarına alırlar. Hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler. Gerçi bir yılları kaldı o zamana kadar da ne yapsalar kardır ama bir şey göremiyoruz" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN HALKA HİZMETE UZAK KALDIĞI DÖNEMLERDE BİZ DEVREYE GİRİYORUZ"

Karaismailoğlu, "Adana şehir merkezinde Adana Büyükşehir Belediyesinin yapmak zorunda olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, belediyeyi ilgilendiren yakından bir proje. Maalesef bir yandan da CHP'li belediyelerin halkına hizmette uzak kaldıkları günlerde biz de vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri devralıp tamamlıyoruz. Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, nisan ayında bitirip halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"KANAL İSTANBUL KENDİ GELİRLERİYLE MALİYETİNİ KARŞILAYACAK BİR PROJE"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya ticaret hacmi belli. 12 milyar ton şu anda. 2030 yılına geldiğimizde 25 milyar tona çıkacağı gözüküyor. Bugünden tedbir almamız lazım. Keza bugünden de ciddi problem var. Gemilerin bekleme maliyetleri ve Marmara Denizi'ne verdiği sıkıntılar var. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli deniz suyollarından biri. Geçmişte yaşanmış kazalar var. Bugün 40 bin gemi geçiyor. Süveyş Kanalı'ndan yılda 24 bin gemi geçiyor. 9 milyar dolarlık kazanç sağlıyorlar. Buradaki bu yoğunluğu azaltmak için devlet olarak çözüm bulmak zorundayız. Kanal İstanbul tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş. Boğazı kapatmayacağız, yükünü hafifleteceğiz. Kanal İstanbul'u maliyeti kendi gelirleri ile karşılayacak bir proje olarak hayata geçireceğiz. Şu anda Kanal İstanbul üzerinden geçen vatandaşımızı ulaşım ihtiyacını karşılayacak Sazlıkdere Köprüsü ve bağlantı yolarında inşaatlar devam ediyor. Kanal İstanbul'da kendi gelirleri ile finanse edecek şekilde ülkemizin hizmetine sokacağız. Karadeniz'deki büyük bir lojistik bir limanı ile birlikte Roterdam ve Singapur limanlarına benzer bir limanla Karadeniz'deki lojistik hareketliliğe yön vereceğiz."

"İSTANBUL HAVALİMANI METROSU, DİĞER İSTASYONLARLA ENTEGRE OLACAK"

İstanbul Havalimanı'nın 2022 yılını 65 milyon yolcuyla tamamladığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki sene 70 milyon yolcuyu aşacak. En az 70 milyon diyoruz. Burası Türkiye'ye yüzyıllar boyu hizmet edecek. Tabi yazın İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yapmıştık şimdi de pazar günü de metrosuyla Türkiye'ye dünyaya hizmet edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete açacağız. Önce Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını hizmete açıyoruz. Bu hattımız Kağıthane-Hasdal-Göktürk-İhsaniye-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı kargo hattında yolculara hizmet verecek. Önümüzdeki yaza girmeden de 3 buçuk kilometre olan Kağıthane-Gayrettepe kısmını da Haziran ayına varmadan açarak Gayrettepe İstasyonumuz, Zincirlikuyu Metrobüs istasyonumuz, Maslak-Hacıosman'a kadar uzatmış olacağız. Pazar günü açacağımız Kağıthane istasyonumuz ile birlikte Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının Kağıthane istasyonuyla entegre olarak buradan diğer metro hatlarıyla bağlantısı sağlanacak" dedi.

"YERLİ MİLLİ SİNYALİZASYONU İLK KEZ BURADA KULLANACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Metro hattının 34 kilometre olmasıyla birlikte dünyada ilk defa yerli milli sinyalizasyon burada kullanılacak. Yıllarca sinyalizasyon konusunda dünyada 5-6 firmanın tekelinde olan bir işti. Hem yüksek maliyetler hem bitmek bilmeyen işler, bir de ilave ihtiyaç olduğunda onların keyfi ücretleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Aselsan ile bir işbirliği yaparak yerli ve milli sinyalizasyonu ilk defa burada kullanacağız. Bundan sonra bütün metro hatlarında bunu kullanacağız." şeklinde konuştu.

"BURAYA FARKLI HAVAYOLLARININ GELMESİ BİZİM DE TERCİHİMİZ"

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor. Yaz ayında 1400 uçak 230 bin yolcu, 200 bine varan istihdam. Burası Türkiye'yi uçuran projelerden bir tanesi. Burada yapılacak her işe katkı sağlamak zorundayız. Biz burayla sürekli temas halindeyiz. Buradaki yolcu sayısını arttırmak, burayı geliştirmek bakanlık olarak bizim görevimiz. Burada ne kadar çok çeşitlilik olursa, Türk Hava Yolları'nın bir yandan büyümesi, farklı markaların da gelmesi bizim de tercih ettiğimiz bir konudur. Burası Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir merkez. Burada bir yaşam alanı var" dedi.

"İKİNCİ PİST MAYIS AYINDA BİTİYOR"

Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Mayısın başında bitirmeyi hedefledik. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor. Mayıs ayında ikinci pisti bitireceğiz. Bitirdikten sonra 35 milyon yolcu kapasitesini yeni bir kapasite genişletme ihalesi ile birlikte burayı büyütmeyi planlıyoruz." diye konuştu.