Bakan Karaismailoğlu’ndan arama faaliyetleriyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde kuvvetli yağış ve selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat depremlerinden bu yana Adıyaman'da olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, olağanüstü afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba verdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, dün akşam saatlerinen itibaren Adıyaman ve komşu şehirlerde yoğun yağışın da etkili olduğunu, yağışın sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam ettiğini bildirdi.

160 KİŞİLİK EKİBİMİZ ARAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Yağışa karşı tedbir aldıklarını ancak yağmurun kuvveti nedeniyle sel oluştuğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmurun kuvveti nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde maalesef 1 vefatımız, 3 kaybımız var. Şu anda kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz, 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda netice almak için bizler de buradayız. DSİ ve kara yolları ekiplerimiz, jandarmamız ve emniyet personelimiz bütün gücüyle bölgede. Adıyaman merkezde de etkilenen çadırlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Oradaki vatandaşlarımızı da yurtlara ve okullara almak için arkadaşlarımız seferber oldular ve çoğunu tahliye ettik. Tut ilçesinde dün geceden itibaren yağmurun şiddetiyle ciddi hasarlar oluştu. Herhangi bir olağandışı duruma mahal vermemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Amacımız kayıplarımızın bir an önce bulunması. Vatandaşlarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, bir taraftan depremle ilgili faaliyetlere yoğun bir şekilde devam ederken diğer taraftan da selle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Bütün gücümüz, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte afet bölgesinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.