Bakan Kirişci: Bin 147 adet yangının 731’i aynı gün söndürüldü





"BİN 147 ADET YANGIN TÜRKİYE'NİN 54 BÖLGESİNDE AYNI ANDA OLDU 731'İ AYNI GÜN SÖNDÜRÜLDÜ"



Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Anadolu'nun pek çok coğrafyasında yağışlar var. Bu yağışların mayıs ayında olması geçtiğimiz yıla göre orman yangınları konusunda daha az yangın olacağı konusunda bizi umutlandırıyor. Orman yangınları her zaman oluyor. Bin 147 adet yangın Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda oldu. Bunların 16'sı hariç, diğerlerinin tamamı yani 731'i aynı gün söndürüldü. Sadece lokal olarak orada bulunan insanlar işte siyasiyse siyasi veya duyarlı bir vatandaşsa arayıp bilgi veriyor. Ama bizim bildiğimiz ve söndürülmesi konusunda arkadaşlarımız gayret gösterdi. Tabi bu terör hadisesi, terörle bağlantılı olma konusu, yani bizim şu ana kadar geçtiğimiz yıl ki olaylara bakacak olursak böyle birebir bizim takip edebildiğimiz bir durum değil, ama bize akseden bir durum da söz konusu yok."