Bakan Kirişçi bu sözlerle duyurdu: Ucuz et, süt için seferberlik





TARIMA DESTEKTE REKOR ARTIŞ



Tarıma ayrılan kaynak 46,4 milyar liralık ek bütçeyle yüzde 80 artırılarak toplamda 104 milyar liraya yükseltildi. Hububat alımları ilave prim desteği için 4 milyar lira, alan bazlı girdi desteği için 3.2 milyar lira, tarımsal sulama elektrik desteği için 2.8 milyar lira çiğ süt desteği için 1.9 milyar lira, tarım sigortası devlet prim desteği için 1.3 milyar lira, et regülasyonu desteği için 175 milyon lira kaynak aktarılacak.