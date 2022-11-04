Bakan Kirişci duyurdu: Ödemeleri hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/2cEbOygTnv— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 4, 2022