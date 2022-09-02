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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:14 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:21

Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

DHA
Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin 691 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin 859 lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin 54 lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin 480 lira ödeme yapılacak.

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Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
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