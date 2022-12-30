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Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:37

Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk" ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, "79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı ve bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, bugün yatırılan desteklerin 65 milyon 639 bin lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği, 13 milyon 525 bin lirasının da TMO alım prim desteği olduğunu kaydetti.

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Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz
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