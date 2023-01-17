Bakan Kirişci, KKTC’li mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Bakan Kirişci, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini, egemen eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü müzakerede yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Kirişci, dayanışma ve birliği devam ettirdikleri sürece her türlü zorluğun ve engelin üstesinden birlikte gelinebileceğini belirterek, "KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın refahı, kalkınması ve uluslararası alanda tanınması amacıyla birlikte verdiğimiz mücadele artarak devam edecektir" dedi.



Bakan Kirişci, güncel hidrolojik ve hidrojeolojik veriler dahilinde 'KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Raporu'nun yapılacak protokol ile DSİ Genel Müdürlüğü'nce ihale yolu ile gerçekleştirilmesinin planlandığını anlattı. Master plan çalışmalarının başlatıldığını bildiren Kirişci, ihale sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. KKTC'ye Entegre Tarım Bilgi Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anımsatan Kirişci, kuraklıkla mücadele konusunda KKTC'ye talep edilmesi halinde destek verebileceklerinin altını çizdi. Kirişci, KKTC'de 2023 yılı sulama sezonundan itibaren planlı su dağıtım çalışmalarının faydalı olacağına dikkati çekerek, tedbirlerin sulama sezonu öncesinde tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.



Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye'den KKTC'ye Su Götürme Projesi kapsamında KKTC'de yapılmış olan tesislerin geçiş döneminde işletilmesine dair protokol imzaladı.