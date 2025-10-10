Bakan Kurum: Afet yönetiminde Türkiye modeli hazır, deneyimimizi paylaşmaya açığız

'TÜRKİYE DENEYİMİYLE DOSTLARININ HER ZAMAN YANINDA'

Tüm bu projelerle gücünü ortaya koyan Türkiye'nin konut arzına yönelik ortak projeleri uluslararası iş birlikleriyle yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da insanlığa ve insanlığın ürettiği tüm bu tecrübeyi titiz bir şekilde dikkate almaya devam edecektir. Küresel tecrübeyi kendi ülkesinin cari gerçekleriyle harmanlamaya ve yeni bir form olarak vatandaşlarına ve insanlığın hizmetine sunmaya devam edecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel sektörün gücüyle, kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanındadır. Bilhassa erişilebilir konut üretimine dair her türlü ortaklık arayışına cevap vermeye ve bu konuda yapıcı bir aktör olmaya, bu bilgi birikimini paylaşmaya hazırdır" dedi.

UNECE İCRA DİREKTÖRÜ MOLCEAN: TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Direktörü Tatiana Molcean, Bakan Kurum'a sunumu için teşekkür ederek, "Türkiye'ye duyduğum takdiri bir kez daha dile getirmek isterim. Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır. Bu yalnızca konut sektörüyle ya da bu alandaki yatırımlarınız ve etkileyici ilerlemenizle sınırlı değil; aynı zamanda daha geniş sürdürülebilirlik gündemine yaklaşımınızda da açıkça görülmektedir. Eminim ki özellikle iklimle ilgili alanlarda çalışan diğer meslektaşlarımız da Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de öncü bir rol üstlendiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Artık önümüzde net bir görev listesi bulunuyor. Bize düşen, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin iyi uygulamalarından ilham alarak, bu hedefleri birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürmektir" ifadelerini kullandı.

WMO GENEL SEKRETERİ SAULO: MEKANİZMA GİBİ İŞLEDİĞİNİ GÖRMEK ETKİLEYİCİYDİ

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ise "Az önce izlediğimiz etkileyici video ve dinlediğimiz ayrıntılı, kapsamlı sunum için de minnettarım. Bu girişimin aynı anda birçok şeyi inşa etmeyi amaçlayan bir mekanizma gibi işlediğini görmek gerçekten etkileyiciydi. Bu çalışma, yalnızca halkınıza güvenlik sağlamakla kalmıyor; refah, esenlik ve güven duygusunu da beraberinde getiriyor. Ayrıca geleceği de düşünüyorsunuz. Bu nedenle hepinize ve elbette hükümetinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

UNDRR DİREKTÖRÜ ALBRITO: İŞ BİRLİĞİ RUHUYLA İLERLEMEYİ UMUYORUM

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito da Türkiye'nin afetlerle mücadeledeki tecrübesinin kıymetli olduğunun altını çizerek, "Afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek ciddi bir zorluktur ve böyle olmaya da devam edecektir. Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmadaki cömertliği, ülkeleri bir araya getirerek ortak zafiyetleri ele alma ve paylaşım ortamı oluşturmadaki istekliliği gerçekten takdire değer. Bu nedenle, Türkiye'nin deneyimden yararlanarak iş birliği ruhuyla bu yolda birlikte ilerlemeyi sürdürebilmeyi umuyorum" diye konuştu.

TOPLANTIYA ULUSLARARASI KATILIM

Toplantıya ayrıca Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev, Azerbaycan Daimi Temsilcisi Galib İsrafilov, Slovenya Dayanışma Temelli Gelecek Bakanı Simon Maljevac, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Malta Sosyal ve Erişilebilir Barınma Bakanı Roderick Galdes, Malta Daimi Temsilcisi Randolph de Battista, Macaristan Daimi Temsilcisi Zsofia Havasi, UN Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, UN Habitat Cenevre Ofisi Direktörü Graham Alabaster, UNEP Avrupa Bölge Direktörü Arnold Kreilhuber ve Tacikistan Büyükelçisi Sharaf Sheralızoda katıldı.