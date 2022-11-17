Bakan Kurum: COP31’i ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Murat Kurum, COP27 için bulunduğu Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde çeşitli ülkelerin bakan ve temsilcileri ile temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde Bakan Kurum, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan 'Sıfır Atık' kitabını da mevkidaşlarına hediye etti. Söz konusu görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Kurum, görüşmelerde iklim değişikliği ile mücadele ve çevre konularında dünyanın geleceği için atılacak adımların ele alındığını söyledi. COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi için adaylık başvurusunun olumlu karşılandığını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İkili görüşmelerimizde adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz. 2026 yılında yapılacak COP31'i, ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz. Önümüzde bir fırsat var. Bugün dünyada yaşanan savaşlar konusunda ortaya koyduğumuz tavrı, mücadeleyi çevre alanında da iklim değişikliği ile mücadele hususunda da vermek zorundayız. Ülkelerimizin, evlatlarımızın geleceği, ortak evimiz dünyanın geleceği için bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu konferanslar da bu anlamda bir fırsattır. Farklı ülkelerin aynı paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koyması önemlidir. Bunun için yeni teknolojileri de ortaya koymamız lazım. Teknoloji, araştırma, geliştirme konusunda enstitüler kurmak, yeni güneş panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceğimiz sistemleri geliştirmemiz lazım. Yutak alanları artıracağız ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamız gerekir. Batarya teknolojilerinin artırılması lazım. Bununla ilgili iş birliklerimizi artıracağız."