Bakan Kurum: Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz

'ALGIYLA SİYASET OLMAZ'

Muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, şöyle konuştu: "İşte bunun en son örneğini İzmir'de gördük. İzmir'de en basit belediyecilik hizmetini bile yapamayan, çöp toplayamayan partinin genel başkan yardımcısı; bunun üstünü kapatmak için her zamanki gibi suçu bize attı, mağduru oynamaya çalıştı. Ne dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı? Güya, çöp tesisini biz kapatmışız. İzmir'de çöpler, bizim yüzümüzden toplanmıyormuş. Kendisi, tesisin mahkeme kararıyla kapatıldığından bile habersiz. Zaten kendi belediye başkanları da hemen düzeltti. Burada üzücü olan ne biliyor musunuz? Bunları, bilgi eksikliğinden yapmıyorlar, özellikle algı yaratıyorlar. Bunu neden mi anlatıyorum? Aslında memleketimizin her yerinde, deprem bölgesinde de tam olarak bunu yapıyorlar. Burada da yapılanların ve özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için böyle yalanlar söylüyorlar. Siz önce işinizi yapın. Çöpleri toplayın mesela. 'Ev yapacağız' diye para toplayıp mağdur ettiğiniz vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutun. Burada da 'Bedava konut yapacağız' demiştiniz. Peki, nerede o konutlar? Bırakın ev yapmayı, ev sunmayı; deprem bölgesine tek bir çivi bile çakmadınız. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Algıyla siyaset yaparsanız, böyle duvara toslarsınız. Algıyla siyaset olmaz, işle olur. İftirayla, yalanla, dolanla siyaset olmaz; projeyle, üretimle, alın teriyle olur."