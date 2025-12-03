Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret

Afet konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet ve Hatice Koyunlu çiftinin, yeni yapılan köy evine konuk oldu. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "O günlerde acılarına ortak olduğumuz bu güzel aileleri şimdi huzur içinde, güvenli yuvalarında görmek. Bizim için dünyadaki hiçbir mutlulukla ölçülemez" dedi.

'RABBİMİZE ŞÜKREDİYORUZ'

Kurum'un paylaşımında yer alan videoda, sevinç gözyaşlarıyla Bakan Kurum'u karşılayan Hatice Koyunlu, "Ekibine, emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim" diye konuştu. Bakan Kurum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını aileye ileterek, "Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük.

eraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabb'imize şükrediyoruz, hamdediyoruz" dedi. Bakan Kurum'a sarılan Hatice Koyunlu daha sonra "Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim, senin gibi evlat yetiştirmiş. Ne mutlu Türkiye'ye" sözlerini sarf etti. Mehmet Koyunlu da "Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkanım yoktu böyle bir ev yapmaya" dedi. Bakan Kurum ise "Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin" yanıtını verdi.