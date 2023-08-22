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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon ve bilgisayar hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 22.8.2023 12:09 Son Güncelleme: 22.8.2023 12:10

Bakan Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon ve bilgisayar hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

AA
Bakan Mehmet Şimşek’ten vergisiz telefon ve bilgisayar hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALIŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

"ÇALIŞMA TAMAMLANMADAN DEĞERLENDİRME YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

"KUMPİR YERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFTAN HABERİM YOKTU"

Bakan Şimşek'e, kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafından haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar" ifadesini kullandı.

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Bakan Mehmet Şimşek'ten vergisiz telefon ve bilgisayar hakkında açıklama
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