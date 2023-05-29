Bakan Nebati: Ekonomiye olan güven perçinlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayında yüzde 1,4 artışla 103,7 gelen ekonomik güven endeksinin son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz" dedi.

'20 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ'

Bakan Nebati yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

'KUVVETLENEREK ARTACAK'

Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz."