Bakan Nebati: ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde; ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik. Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık.