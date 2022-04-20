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Giriş Tarihi: 20.4.2022 01:05

Bakan Nebati: ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik

Bakan Nebati: ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde; ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik. Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık.

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Bakan Nebati: ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik
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