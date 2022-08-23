Bakan Nebati duyurdu: Dar gelirli vatandaşlara yönelik 2 proje hazır





SIKINTI YAŞAMADAN DURUMU ATLATTIK



2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar. Vadesi gelen dış borç geri ödemeleri de söz konusu. Bu ülkenin dış finansman ihtiyacını gösterir. Bunun da büyük kısmını 6 ayda tamamlamış olduk. Bu borcun bir kısmı kamunun, bir kısmı bankaların, bir kısmı reel finansman ihtiyacı. Türkiye'nin bunları karşılamaması mümkün mü? Bizim bankacılığımız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. İhtiyaçların karşılanması konusunda sıkıntımız yok.

(Piyasalara yabancı girişi) Türkiye'ye çok ciddi bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yansıması BİST'te, endeks yükseliyor. Toplam işlem hacmi de BİST'te yükseliyor. Doğrudan yatırımlara geliyorlar, gayrimenkul sektörüne geliyorlar. DTH'larda ve rezervlerde artma sonucunu ortaya koydu. Bu artarak devam edecek. Dünya güvenli liman arıyor, Türkiye bunların ilk sıraları alacak kapasiteye sahip.

7,3'ÜN ÜSTÜNDE BÜYÜME TAHMİN EDİYORUZ



İlk çeyrekte 7,3'lük büyüme oldu, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde büyüme bekliyoruz.