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Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:15 Son Güncelleme: 23.8.2022 11:58

Bakan Nebati duyurdu: Dar gelirli vatandaşlara yönelik 2 proje hazır

Bakan Nebati duyurdu: Dar gelirli vatandaşlara yönelik 2 proje hazır

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşlara yönelik iki yeni proje için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu. Bakan Nebati, "4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli vatandaşlarla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu duyurdu.

EN ÇOK DESTEK VEREN ÜLKELERİ BAŞINDAYIZ

(Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz.


İKİ YENİ PROJE YOLDA

Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni proje için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

FAİZLERDE GERİLEME HEDEFİ

(Ticari kredilere faiz sınırı) Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. 2021'in 20 Aralık'ında Türkiye Ekonomi Modeli açıklandı. Atılan adımların ve en son cuma günü alınan tedbirlerin bir arada düşünülerek yola çıkılması lazım. Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok.



HAZİNENİN BORÇLANMA ORANI DÜŞMÜŞ OLACAK

Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var.

BİREYSEL KREDİLERDE SIKINTI OLMAYACAK

Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak.



SIKINTI YAŞAMADAN DURUMU ATLATTIK

2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar. Vadesi gelen dış borç geri ödemeleri de söz konusu. Bu ülkenin dış finansman ihtiyacını gösterir. Bunun da büyük kısmını 6 ayda tamamlamış olduk. Bu borcun bir kısmı kamunun, bir kısmı bankaların, bir kısmı reel finansman ihtiyacı. Türkiye'nin bunları karşılamaması mümkün mü? Bizim bankacılığımız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. İhtiyaçların karşılanması konusunda sıkıntımız yok.

(Piyasalara yabancı girişi) Türkiye'ye çok ciddi bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yansıması BİST'te, endeks yükseliyor. Toplam işlem hacmi de BİST'te yükseliyor. Doğrudan yatırımlara geliyorlar, gayrimenkul sektörüne geliyorlar. DTH'larda ve rezervlerde artma sonucunu ortaya koydu. Bu artarak devam edecek. Dünya güvenli liman arıyor, Türkiye bunların ilk sıraları alacak kapasiteye sahip.

7,3'ÜN ÜSTÜNDE BÜYÜME TAHMİN EDİYORUZ

İlk çeyrekte 7,3'lük büyüme oldu, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde büyüme bekliyoruz.

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Bakan Nebati duyurdu: Dar gelirli vatandaşlara yönelik 2 proje hazır
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