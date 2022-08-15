Bakan Özer: 2021’in sonunda kütüphanesiz okul bırakmadık

'TÜM OKUL YÖNETİCİLERİNİ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

Bakan Özer, yaşayan bilim insanlarını kütüphanelerle buluşturmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Aydınlarımızı, bilim insanlarımızı, kültür- sanat insanlarımızı kütüphanelerimizle buluşturalım istedik. Buradaki amacımız, bu okullar ile o bilim insanlarımızı eşleştirmek. İstanbul'da başlattığımız bu projeyi, bugün itibari ile Ankara'da başlatıyoruz. Aile içindeki iletişimin güçlenmesi, özellikle gençlerin madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklardan kurtulabilmesi, kültürel değerlerin ebeveynlerden çocuklara tevarüs etmesiyle ilgili çok kıymetli bir projeyi başlattık. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da başlatmış olduğumuz bu projeyi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmak. İkincisi, öğretmenler ve okul yöneticileri. Öğretmenler, okul yöneticilerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlüyse eğitim sistemimiz o kadar güçlü. Öğretmenlerimiz ne kadar kültürümüzün taşıyıcısı ise o kadar başarılıyız.