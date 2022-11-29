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Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:53 Son Güncelleme: 29.11.2022 16:53

Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97’si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin yüzde 97’si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu" dedi.

DHA
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97’si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu

Diyarbakır'da 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' etkinliğine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra bakanlık bürokratları ve 81 ilin milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.

Bu toplantıyı özellikle kadim şehir Diyarbakır'da yapmak istediklerini belirten Bakan Özer, bakanlık olarak topyekun kentte olduklarını söyledi. Özer, bu süreçte fedakarlıkta bulunan bakanlık bürokratlarına, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Toplantıda il müdürleri de söz alıp, görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97’si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu
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