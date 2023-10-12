Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
Giriş Tarihi: 12.10.2023 12:05

Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Hatay'daki depremde evleri yıkılan aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzede aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

AA
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'daki depremde evleri yıkılan Ahmet-Emine Kartopu çiftini yeni yapılan evlerinde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özhaseki'nin dün Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun köyünde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta inşaat çalışmaları tamamlanan 25 köy evinin anahtar teslim törenine katıldığı anımsatıldı.

Konutları hak sahiplerine teslim eden Bakan Özhaseki, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi Neşe Özhaseki ile Ahmet-Emine Kartopu çiftinin yeni evine konuk oldu.

Kartopu ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim size. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun." ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ERKEN BİTTİ"

92 yaşındaki Ahmet Kartopu'nun, "Ben de Cumhurbaşkanı'ma çok selam ederim, gözlerinden öperim. Ben sizi çok sevdim, onu söyleyeyim. Allah sizi eksik etmesin. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin." sözlerine, Özhaseki de "Biz de sizi çok sevdik." karşılığını verdi.

"İnşaat beklediğimizden daha erken bitti." diyen Emine Kartopu ise güzel bir eve kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA