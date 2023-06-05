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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Bakan Şimşek, Gaye Erkan ile görüştü

Bakan Şimşek, Gaye Erkan ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Gaye Erkan, önceki gün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dün öğle saatlerinde Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hafize Gaye Erkan'la görüşecek. Erkan, atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Ardından Princeton Üniversitesi'ne gitti. Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, 2005'te Goldman Sachs'da başladı. Daha sonra First Republic Bank, Tiffany & Co., Marsh McLennan gibi şirketlerde çalıştı. ANKARA
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Bakan Şimşek, Gaye Erkan ile görüştü
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