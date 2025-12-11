Bakan Şimşek’ten yeni vergi düzenlemesi açıklaması

BASİT USULDE VERGİYE BELDE VE KÖYLER DE DAHİL EDİLDİ

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre kararla, 30 büyükşehirde yer almasına rağmen, mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükelleflerin vergilendirmede basit usulden yararlanmaya devam etmesine imkan tanındı.

Söz konusu düzenlemelerle büyükşehirlerde rekabet eşitsizliği ve kayıt dışılığın azaltılması, belde ve köylerdeki küçük işletmelerin korunması hedeflenirken, vergilendirmede eşitlik ve adaletin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

BAKAN ŞİMŞEK: VERGİDE EŞİTLİK VE ADALETİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin ardından vergide eşitlik ve adalet vurgulu açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"Küçük ölçekli işletmeleri koruyacak ve basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerimize kolaylık sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Daha adil bir rekabet ortamı ile vergide eşitlik ve adaleti güçlendirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."