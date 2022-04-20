Bakan Soylu ve Bakan Kurum İzmir’de TOKİ konutlarını inceledi! 9 milyar TL’lik yatırım yapıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü, bakanlıklar ve milletvekilleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini ve İzmir'i yalnız bırakmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, İzmir'e ve İzmirlilere yeniden geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Bakan Kurum, İzmir'in deprem riskini bertaraf etmek amacıyla şehir merkezindeki kent tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdiklerini ve 5 bin 400 konutluk bağımsız bölümü olan projenin yıl sonuna kadar tesliminin yapılacağını dile getirdi.