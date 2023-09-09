SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: 2053’te satılan her iki araçtan biri elektrikli olacak

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saatye çıkardık. 29 bin km'nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var.

Araç sayısı 2002'de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5'te bire düşürdük ölüm sayılarını.

Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI

2053'te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak.

Türkiye'de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale'de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM NE?

İstanbul gemi trafiğini tek yönlü verebiliyoruz. Çift yönlü geçiş için uygun değil. Çünkü riskli. Boğaz iki gemi için çok emniyetli değil. Bize alternatif su yolu lazım. Hesaplarımızı yaptık. Bu ihtiyacımızı nasıl karşılarıza baktığımızda Kanal İstanbul'ıu projelendirdik. Kanal İstanbul güzergahında kazmayı ne zaman vururuz? Kanal İstanbul için yaklaşık 15 milyar dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanı sağladığımızda proje takvimimiz netleşecektir. Üç Bakanlık olarak beraber hareket ettiğimiz projemiz için şimdilik bir takvim vermeyim. Kanal İstanbul'da kararlığımız devam ediyor, yapacağız.

İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNU

Ulaşım Düzenleme Genel Müdürlüğümüzde bu konular için düzenleme ve uygulamalarımız oluyor. İstanbul için baktığımızda kent içi hareketliliği tespit edip ona göre düzenlemeyi sağlıyoruz. Taksiye olan ihtiyacın azalmadığını, arttığını görüyoruz. İlave olarak taksi sayısına ihtiyaç var. Ama sayıya takılmak doğru olmaz, nitelik de önemli. Büyükşehir 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu söyledi. İhtiyaç olunmayan dolmuşların bir kısmını taksiye dönüştürme kararı verdik. Ancak esnafımızın eğitim ve davranış noktasında yardıma ihtiyacı var. İstanbul gibi marka bir şehirde şoför niteliği de önemli.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılama noktasında çalışmalarımız sürüyor. Şehirlerimizin bir kısmı yerinde inşa edilirken bir kısmı tamamen yeni alanlara taşınıyor. Elbette buralara ulaşım ve altyapı gerekiyor. Cumhurbaşkanlık Kararı ile bu süreci biz üzerimize aldık. Normalde bu süreç Büyükşehir olan illerimizde Büyükşehir Belediyesi'nde, diğer illerde İl Özel İdaresi veya Merkez İdaresi'nde sürdürülüyor. Önümüzdeki senenin sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız.

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