Bakan Uraloğlu: 24 Haziran’da Osmangazi Köprüsü’nden 111 bin 770 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran'da 111 bin 770 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız! Bu daha başlangıç... Ardından eriştirip kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan" dedi.